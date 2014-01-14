МЗС Бельгії визнало провину перед українськими журналістами

Інцидент стався під час видачі віз українським журналістам, які прямували до Бельгії для висвітлення міжнародної конференції в жовтні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«МЗС Бельгії визнало неврахування положень угоди Посольством Бельгії в Україні та висловило жаль з приводу інциденту», - сказав Перебийніс.

Крім того, Посольству Бельгії в Україні були надані належні зауваження щодо необхідності дотримання положень зазначеної угоди стосовно всіх категорій громадян України, на яких вона поширюється.

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“Хотів би повідомити, що бельгійська сторона за результатами проведеного аналізу відповідних клопотань українських журналістів підтвердила, що, відповідно до статті 5 посиленої Угоди між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз, з 1 липня 2013 року журналістам та членам технічного персоналу, які супроводжують журналістів з метою виконання професійних обов'язків, візи оформлюються строком дії на 5 років”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року групі українських журналістів, які прямували до Бельгії для висвітлення міжнародної конференції, Посольством Бельгії в Україні було видано візи з дозволеним терміном перебування 2 дні, що є порушенням положень посиленої Угоди між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз. З метою реагування на цей інцидент МЗС звернувся за отриманням відповідних роз'яснень до МЗС Бельгії.