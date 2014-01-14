Компанії групи ВТБ припинили співпрацю з Fitch Ratings через "необ'єктивність"

Про це йдеться в заяві групи, яку було зроблено після зниження агентством Fitch рейтингу банку ВТБ минулої п'ятниці, передає РИА Новости.

"Дане рішення ухвалене у зв'язку з непрофесійними діями агентства. Головна організація групи - банк ВТБ - не підтримує контрактних відносин з агентством з 2012 року. З цього часу агентство не має доступу до непублічної інформації, що розкривається іншим рейтинговим агентствам і не володіє необхідними даними для об'єктивної оцінки кредитної якості ВТБ. Незважаючи на це, Fitch Ratings продовжує привласнювати рейтинги ВТБ виключно з власної ініціативи, ґрунтуючись на суб'єктивних факторах, за відсутності аналітичного взаємодії з банком", - йдеться в заяві групи.

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За словами заступника президента - голови правління ВТБ Герберта Мооса, рейтинговий процес Fitch Ratings не є ефективним в порівнянні з іншими найбільшими міжнародними агентствами. "У такій ситуації ми прийняли цілком логічне рішення - відмовитися від роботи з Fitch Ratings в рамках групи ВТБ» , - сказав він.