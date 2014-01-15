Баварська бібліотека оцифрувала понад мільйон книг
Державна бібліотека Баварії пропонує користувачам безкоштовний доступ до найбільшого електронного зібрання книг в німецькомовному просторі.
Цифрова бібліотека, створена на основі фонду Баварської державної бібліотеки, відкрита для ”відвідувачів”. Безкоштовний доступ до більш ніж мільйону оцифрованих книг мають відтепер користувачі Мережі по всьому світу, повідомляє dw.de з посиланням на телерадіокомпанію WDR.
У першу чергу мова йде про цифрові копії видань XVII -XIX століть, на які не поширюються обмеження, пов`язані з авторським правом. За даними самої бібліотеки, Мюнхен має у своєму розпорядженні найбільше у німецькомовному просторі зібрання оцифрованих видань.
Отримати онлайн-доступ до видань можна через електронний бібліотечний каталог OPACplus. Бібліотека проводить спеціальні заняття, в рамках яких всі бажаючі навчаються навичкам користування цифровими каталогами та виданнями.
Однак прогрес цифрових технологій жодним чином не скасовує ”звичайних” книг. ”Навпаки, - підкреслює генеральний директор Рольф Грібель, - метою нашої бібліотеки є розвиток як цифрового, так і друкованого зібрань”.
Нещодавно тут придбали десятимільйонну книгу. Щорічно в мюнхенську бібліотеку надходить майже 130 тисяч нових видань.