НБУ вводить в обіг пам’ятну монету “Рік Пацюка” (фото)

Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету “Рік Пацюка” номіналом 5 гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монету виготовлено зі срібла 925 проби, якість – “пруф”, маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – 15 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ; угорі – малий Державний Герб України, унизу – рік карбування монети 2008, а також позначення металу, його проби – Ag 925, маси у чистоті – 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено у лубочному стилі пацюка (око його оздоблено діамантом масою 0,01 карата). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки усіх 12 символів східного календаря.

Автори: ескізів - Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК, моделей - Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО.

Фото з офіційного сайту НБУ