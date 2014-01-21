УПЦ (МП) схвалює вчинок ченців, які вранці зупинили силові дії на вулиці Грушевського

Про це сказав у своєму коментарі “Православію в Україні” керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич).

“Кілька ченців Української православної церкви сьогодні вранці вийшли з хрестом та іконою на вулицю Грушевського, стали між загонами міліції та протестуючими і звернулися до всіх із закликом про примирення. З Божої допомоги їм вдалося припинити ворожнечу. Ми схвалюємо цей вчинок простих ченців, які за покликом власної християнської совісті вийшли до епіцентру протистояння та звернулися до людей зі словом Євангелія. Господь закликає нас до миру та злагоди. «Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими» (Мф. 5, 9), - говорить Христос”, - прокоментував митрополит Антоній.

Водночас він зазначив, що “місія Церкви полягає не у підігріванні політичних пристрастей і не в боротьбі за владу, а в духовному вдосконаленні людини, в збереженні суспільного спокою та миру”.

“Ми маємо зрозуміти, що за останні дні ситуація в країні суттєво радикалізувалася, ми майже опинилися на межі громадянської війни. Сьогодні на всіх нас лежить відповідальність за майбутнє нашої Батьківщини”, - сказав керуючий справами УПЦ (МП).

Митрополит Антоній нагадав, що Українська православна церква ще і ще раз закликає усі сторони припинити насильство та сісти за стіл переговорів.

“Зараз вже не час для політичних амбіцій. Ми маємо докласти максимум зусиль для збереження миру в країні, для збереження нашої рідної України. Ми підносимо молитви за Україну та за її народ. Нехай Господь допоможе нам знайти вихід із цієї складної ситуації”, - побажав митрополит Антоній.

Як повідомляв УНІАН, в Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Зранку 21 січня близько 7.00 декілька священиків пришли на вулицю Грушевського, стали між бійцями спецпідрозділу «Беркут» і мітингувальниками й закликали їх припинити сутички.

У цей час обидві сторони припинили дії, дослухавшись до слів священиків.

Будь-яких активних дій з боку обох сторін поки що не спостерігається.