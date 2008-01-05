Тисячі людей прийшли попрощатися з Олександром Абдуловим

У Москві прощаються з актором Олександром Абдуловим. У приміщенні театру «Ленком» проходить громадянська панахида, тисячі людей прийшли в Ленком попрощатися з Абдуловим, передає Эхо Москвы.

Актор помер у четвер після тривалої хвороби на 55-му році життя. Труна з тілом Абдулова стоїть на сцені театру. Вона утопає в квітах. Вінки стоять уздовж стін по всьому Ленкому. Віддати дань пам`яті приїхав зокрема прем`єр-міністр Росії Віктор Зубков. Андрій Вознесенський прочитав на траурній церемонії свої вірші, присвячені Олександру Абдулову.

Громадянська панахида все ще триває. Актор буде похований на Ваганьковському кладовищі.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв`язку зі смертю видатного російського актора Олександра Абдулова. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Сумуємо разом з Вами. Поділяємо гіркий біль передчасної втрати великого артиста і людини. Кіно і театр пов`язують тісними узами Олександра Абдулова з Україною», – йдеться у телеграмі-співчутті глави Української держави до рідних, близьких та колег видатного актора.

“Кожна зустріч із самобутнім і великим талантом були святом для шанувальників його творчості. Світла пам`ять про великого актора Росії назавжди залишається в наших серцях”, - зазначається у співчутті Віктора Ющенка.