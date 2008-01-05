Злочинець пограбував холодильник на очах господині

У місті Мена Чернігівської області напередодні Нового року було скоєне досить незвичне пограбування: зловмисник вкрав продукти з холодильника у присутності господині дому.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

37-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом, вдерся до помешкання 21-річної жительки Мени і в її присутності забрав продукти з її ж холодильника - 3 кг м`яса та 2 кг сала.

Зловмисника намагалася затримати мати потерпілої, але той завдав їй ударів в обличчя і все-таки втік.

За заявою потерпілих працівники Менської міліції оперативно затримали крадія. Він зізнався у скоєному.

Проти грабіжника порушено кримінальну справу за ст. 186 ч. 2 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років). Слідство у справі триває.