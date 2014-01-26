Завтра в Україну прийдуть хуртовини та ожеледиця, температура знизиться до -25°

Завтра, 27 січня, в Україні збережеться морозна погода, в деяких регіонах очікується сильний сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в південній частині, вдень також у Донецькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях очікується сніг, місцями сильний сніг, хуртовини, в Криму, вдень і в Херсонській області та в Приазов'ї сильний сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у Приазов'ї - місцями складні відкладення ожеледі та паморозі.

На решті території - мінлива хмарність, без опадів, лише у західних областях невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 9-14 м/с, крім західних та північних областей, пориви 17-22 м/с, в Приазов'ї місцями 25-30 м/с.

Читайте такожВ Україну йдуть морози зі снігом, які протримаються до кінця місяця

Читайте такожВ Україну йдуть морози зі снігом, які протримаються до кінця місяця

Температура у південних областях та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу, в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях вночі 20-25°, місцями до 28° морозу, вдень 11-16° морозу, на решті території вночі 10-15°, в Київській, Житомирській та Полтавській областях 16-21° морозу, вдень 7-12° морозу.

У Києві завтра синоптики прогнозують холодну без опадів погоду: температура вночі 17-19°, вдень 9-11° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с .