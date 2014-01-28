У Сумській області через морози скасували навчання в молодших класах

Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти і науки Сумської облдержадміністрації.

«У зв'язку із значним похолоданням владою Конотопського, Лебединського, Середино-Будського районів і міст Конотоп, Шостка і Лебедин було ухвалено рішення про тимчасове припинення навчального процесу для учнів 1-4 класів», - наголошується в повідомленні.

Начальник управління освіти і науки ОДА Інесса Пісоцька підкреслила, що керівники на місцях керуються державними санітарними правилами, які регулюють порядок відвідання навчальних закладів при зниженому температурному режимі.

Читайте такожУ половині районів Луганщини закрили школи через морози«Така ситуація для педагогів не нова. За будь-яких обставин навчальний процес продовжується. Наперед було розроблено навчальні плани для індивідуальних занять школярів вдома», - зазначила Пісоцька.

Вона також звернулася до батьків з проханням не залишати дітей без контролю вдома або на вулиці.

«Наша спільна відповідальність - безпека дітей, зокрема, в умовах порушення громадського спокою, збереження їх життя і здоров'я», - зазначила керівник управління.

Вона запевнила , що всі заплановані педагогами навчальні і виховні заходи будуть обов'язково проведені.

Довідка УНІАН. Відповідно до Державних санітарних правил і норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, за рішенням місцевих органів виконавчої влади, навчально-виховний процес тимчасово припиняється: для учнів 1-4 класів при температурі повітря -20 градусів, швидкості вітру більш як 5 м/с і вологості повітря вище 80%, а для учнів 5-11 класів при температурі повітря -24 градуси.