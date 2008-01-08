У Криму податківці накрили конвертаційний центр

Співробітники відділу податкової міліції Сімферополя виявили і поклали край діяльність центру конвертації, створеного на базі 6 товариств з обмеженою відповідальністю.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, встановлено, що 6 фірм було зареєстровано організаторами центру за однією й тією ж адресою в Сімферополі і, за певну грошову винагороду, на підставних осіб.

Податківці з`ясували, що для транзиту грошей використовувалися рахунки деяких київських банків. Основним клієнтом центру з незаконного переведення в готівку грошових коштів було одне з приватних підприємств Одеси.

Як показують попередні дані, за місяць оборот центру конвертації склав близько 3 млн. грн.

Зараз порушена кримінальна справа за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Ведеться робота щодо скасування державної реєстрації фіктивних фірм і встановленню осіб, причетних до їх діяльності.