Польща та Фінляндія ввели захисні заходи через масований удар РФ по Україні

Польща підняла у повітря винищувачі.

У четвер Росія завдала Україні масованого ракетного та дронового удару, основною ціллю якого був Київ. На тлі цієї атаки сусідні країни Європи вводили захисні заходи, пише CNBC.

Так, Фінляндія тимчасово ввела "зону обмеження польотів" у східній частині Перської затоки.

Крім того, Польща підняла в повітря винищувачі у відповідь на атаку.

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Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що винищувачі розпочали роботу, а наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка приведені до стану готовності.

"Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до територій, яким загрожує небезпека", – додали в повідомленні.

Пізніше ВПС Польщі повідомили, що операції військової авіації, пов’язані з ударами РФ по Україні, завершені, порушень повітряного простору країни зафіксовано не було.

У Польщі також висловили подяку ВПС Франції та Збройним силам Нідерландів за допомогу в захисті.

Поки що невідомо, скільки ракет і безпілотників було випущено по Україні та скільки Україні вдалося перехопити.

Міністерство оборони Росії заявило про проведення "масованого удару з використанням високоточних далекобійних засобів повітряного, наземного та морського базування, а також ударних безпілотників".

Москва повідомила, що удари нібито були завдані по військово-промислових об’єктах, паливно-енергетичних комплексах у Києві та Київській області, а також по військових аеродромах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

Удар по Києву – наслідки

В результаті атаки вже відомо про 13 загиблих і 86 поранених, серед них є діти.

В результаті атаки зафіксовано пошкодження та руйнування у понад 30 місцях у всіх районах Києва. Повідомляється, що постраждало понад 20 житлових будинків у 5 районах, під завалами ще перебувають люди.

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