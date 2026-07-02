Після удару РФ у Києві громадський транспорт курсує зі змінами

Маршрути довелося змінити через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію обстрілу.

Через наслідки масованої російської атаки в ніч на 2 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Про це повідомили у міській державній адміністрації.

Там наголосили, що через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50, а також трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Додатково організовано рух автобусів за маршрутами трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний" і тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".

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У зв'язку з перекриттям руху на бульварі Тараса Шевченка рух автобусів №№ 114,118 організовано таким маршрутом: вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.

Атака на Київ: що відомо

Як писав УНІАН, через масований удар по Києву сталися значні руйнування, кількість поранених та загиблих вже сягнула сотні. Станом на 9:00 під завалами будинків усе ще перебували люди. У ДСНС повідомили про 13 загиблих. За даними голови МВС Ігоря Клименка, у Дарницькому районі знищено частину девʼятиповерхівки, рятувальники деблокують людей з-під завалів, тож кількість жертв ймовірно ростиме.

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