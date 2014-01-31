На ділянці траси «Київ-Чоп» обмежили рух через негоду

17:30, 31 січня 2014
Суспільство
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У Львівській області через ускладнення погодних умов обмежено рух на ділянці міжнародної траси «Київ-Чоп».

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У Львівській області у зв'язку зі складними погодними умовами тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-06 «Київ-Чоп» - 440-460 кілометри від міста Броди до села Хватів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

ДАІ звернулася до водіїв з проханням утриматися від поїздок у цьому напрямку.

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