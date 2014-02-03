Автобус з росіянами застряг на засніженій трасі в Запорізькій області

Починаючи з 28 січня в Приморському районі рятувальники надавали допомогу трьом рейсовим автобусам міжнародних ліній, які прямували маршрутом Кишинів - Геленджик, Кишинів - Сочі і Одеса - П'ятигорськ.

«У перших двох випадках людям надали можливість залишитися на ніч у пункті обігріву, а вранці забезпечили гарячим харчуванням і відправили за маршрутом прямування», - повідомляє прес-служба ДСНС в Запорізькій області.

Так, 29 січня 38 пасажирів рейсового автобуса Одеса - П'ятигорськ потрапили у сніговий полон. Людей розмістили у пункті обігріву, який розташований у центральній районній лікарні.

Вчора, 2 лютого, в 2:10 ночі водії рейсового автобуса прийняли рішення відправитися до місця призначення, але о 2:50, на відстані 20 кілометрів від міста Приморськ, вони припинили рух, тому що замерзло пальне. Пасажирів пересадили в рейсовий автобус Краснодар - Одеса і повернули в пункт обігріву, де вони перебувають і досі.