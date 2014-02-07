Міліція знайшла вбивць бізнесмена з РФ і перевіряє їх на причетність до сутичок на Грушевського

Громадянин Росії був застрелений ввечері 6 листопада минулого року біля житлового будинку в одному зі спальних районів Києва. Прибулі на місце події правоохоронці виявили труп чоловіка 1964 року народження, з двома пораненнями в голову і груди. Кримінальне провадження було порушено за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство").

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"В даний час за підозрою у скоєнні вбивства затримано шість осіб, у тому числі замовник. Вони перевіряються на причетність до скоєння інших тяжких злочинів", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, замовником вбивства став компаньйон потерпілого. За попередньою версією, мотивом злочину став розділ майна. Як уточнює відомство, убитий займався реалізацією і здачею в оренду швейного обладнання на території України, повідомляє РИА Новости.

У затриманих вилучено арсенал зброї, у тому числі два автомати, вісім пістолетів, мисливську рушницю, більше 300 патронів, а також 38 вибухових пристроїв, серед них - "коктейлі Молотова"та вибухові пакети, начинені цвяхами. В даний час перевіряється причетність затриманих до заворушень на вулиці Грушевського, оскільки вилучені вибухові пристрої схожі на ті, що використовувалися радикальними учасниками акцій протесту.