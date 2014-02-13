Сьогодні в Україні тумани та мряка, в Криму майже літо

Протягом дня передбачається +2 - +10 градусів, а в Криму до +15 - +20 градусів, повідомляє opogode.ua.

Часом пройдуть дощі, сніг і утримаються тумани, які погіршать видимість до 50-300 метрів. В Криму та східних областях суттєві опади малоймовірні.

На річках очікується танення льоду, в Карпатах - висока ймовірність сходження лавин.

Читайте такожСиноптики прогнозують в Україні похолодання після 20 лютого В західних областях подекуди невеликий дощ, туман, мряка. Температура повітря 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +7 +10 градусів.

На півночі подекуди дощ. Подекуди туман. Температура повітря 2-7 градусів тепла.

У центральній частині дощ, мряка, туман. Температура повітря 2-8 градусів тепла.

На сході переважно без опадів, лише подекуди туман. Температура повітря +2 +9 градусів.

У південній частині суттєві опади малоймовірні, можливі тумани. Температура повітря +6 +12 градусів, в Криму +12 +17, подекуди до +20 градусів.

У Києві подекуди дощ, де-не-де туман. Температура повітря +4 +7 градусів.

В Україні очікується південно - східний вітер, на заході - північно-західний, 5-12 м/с.