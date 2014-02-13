У Чорнобильській зоні побудують сонячні електростанції

Як повідомили в прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, 13 лютого 2014 відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним агентством України з управління зоною відчуження і компанією Vipiemme Solar SRL, пише ZN.UA.

Меморандум передбачає встановлення сонячних панелей потужністю до 0,5 МВт у зоні відчуження, співробітництво і обмін досвідом з питань будівництва електростанцій та виробництва сонячної енергії.

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Голова мінекології Олег Проскуряков зазначив, що підписання меморандуму є початком плідної співпраці, що допоможе зробити перші кроки до створення в Україні підприємств, які зможуть як задовольняти суспільні потреби енергоспоживання, так і заощадити та зберегти для майбутніх поколінь вичерпні природні ресурси.

Vipiemme Solar відповідає за розвиток сонячної енергетики у структурі групи Vipiemme SPA, основною спеціалізацією якої є виробництво свинцевих акумуляторів для транспорту.