Завтра в Україні похолоднішає: температура може опуститися до 10 градусів морозу

У більшості областей України похолоднішає. Температура повітря знизиться до 0-6 морозу, на півночі Лівобережжя місцями до -10 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0-5 тепла, на Закарпатті та в Криму до +5 +8 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Погоду більшої частини України визначатиме східний антициклон, який обумовить суху погоду. І тільки вплив південного циклону з центром над Чорним морем обумовить дощі та мокрий сніг у південній частині України. Ввечері опади досягнуть Житомирської та Вінницької областей.

Вночі та вранці очікуються тумани. На річках західних областей можливі підйоми рівнів води.

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На заході переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла. На Закарпатті до +8 градусів.

У північних областях переважно сухо, ввечері в Житомирській області без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, у Чернігівській і Сумській областях місцями до 6-10 градусів, вдень 0-5 градусів тепла, можливо до 2 морозу.

У центральних областях опадів не очікується, лише вдень у Вінницькій області невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла.

На сході без опадів. Температура повітря вночі 2-7 морозу, місцями до -10, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

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На півдні часом дощ, вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень +2 +8 градусів.

У Києві без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні східний і південно-східний, 5-12 метрів в секунду, на сході та півдні пориви 15-20 м/с.