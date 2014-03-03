ЗМІ: У Миколаєві в кафе застрелився бізнесмен

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків із громадськістю Миколаївського міського управління міліції, сигнал про подію надійшов вранці 3 березня від працівників кафе.

"За словами працівників кафе, чоловік зайшов до залу, привітався з офіціантом і барменом, і попрямував до туалетної кімнати, а вже за кілька хвилин персонал закладу почув постріл. Працівники виламали двері в туалет, які були закриті зсередини, і побачили на підлозі скривавлене тіло відвідувача", - повідомляють в міліції.

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Експерт, оглянувши тіло, не виявив слідів, які б указували на те, що смерть настала насильницьким шляхом.

Тіло направлене на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Слідчим відділенням Центрального РВ МГУ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), проводяться першочергові слідчі дії.

За даними ресурсу НикВести, наклав на себе руки місцевий бізнесмен Гурген Оронюк, який до останнього часу обіймав посаду президента футбольного клубу Миколаїв.