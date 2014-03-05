У Львові грабіжники застрелили касира в обміннику і втекли

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

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Як зазначається у повідомленні, 5 березня об 11.40 на спецлінію «102» надійшла інформація про те, що на вулиці Коновальця двоє невідомих осіб спричинили вогнепальне поранення працівнику пункту обміну валюти, який знаходиться в приміщенні продуктового магазину, та втекли з місця події.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що двоє невідомих чоловіків під’їхали до торгового закладу на автомобілі марки «ВАЗ-2105». Зі слів очевидців, невідомі зайшли у приміщення магазину, на обличчях у них були шарфи.

Чоловіки підійшли до пункту обміну валюти, поранили його працівника з предмета, схожого на пістолет з глушником. Після цього зловмисники забрали гроші та зникли з місця події на автомобілі. Працівник обмінного пункту, 54-річний львів’янин, був доставлений до лікарні у важкому стані, де помер.

«Правоохоронці вже виявили на вулиці Рудницького частково пошкоджений вогнем автомобіль, на якому зникли зловмисники. Транспортний засіб нападники викрали в одному з гаражних кооперативів за годину до нападу», - розповів начальник Львівського міського управління міліції підполковник міліції Сергій Зюбаненко.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Сума збитків, завданих у результаті нападу, наразі встановлюється. Проводяться усі необхідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення зловмисників.

Правоохоронці звертаються до можливих очевидців цієї події із проханням якнайшвидше повідомити інформацію щодо грабіжників за номером телефону 102.

Прикмети зловмисників: дві особи чоловічої статі. Зріст одного з нападників 190 см, зріст другого чоловіка 170-175 см. Одягнені були у спортивний одяг, один з них був у червоній куртці. Розмовляли російською мовою.