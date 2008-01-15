Одеський УБОЗ знешкодив озброєне злочинне угруповання

Працівники Управління боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області викрили злочинне угруповання з міжнародними зв’язками, на рахунку якого, зокрема, замах на вбивство приватного підприємця.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Так, за даними прес-служби, за гратами опинився раніше судимий уродженець Придністров’я Б. 1975 року народження. Йому інкримінують злочин за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України. Під час обшуку в його помешканні співробітники УБОЗ вилучили дві ручки-пістолета саморобного виготовлення для відстрілу куль калібру 5,6 мм, набої та іноземну валюту з очевидними ознаками підробки. Аналогічну ручку-пістолет знайдено і в його автомобілі, а також пістолет ІЖ78 калібру 7,6 мм, два глушники, тротилову шашку та речовину, схожу на психотропний наркотик. Наразі тривають експертизи вилученого.

За даними фактами слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Нині громадянин Б. утримується в слідчому ізоляторі. Оперативники перевіряють його на причетність до скоєння інших тяжких злочинів в України.