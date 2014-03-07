«Чорноморнафтогаз» вимагає прибрати БТР від магістрального газопроводу в Криму

За її словами, ось вже кілька днів люди із зброєю порушують охоронну зону (200 метрів) газопроводу Червоний Чабан - Джанкой діаметром 720 мм.

Так, гранатомети і міномети розміщені за 50 метрів від осі газопроводу, а за п'ять метрів від неї розташований укопаний в ґрунт бронетранспортер.

Озброєні люди не пускають співробітників компанії до охоронної зони «труби», заявляючи, що територія замінована.

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