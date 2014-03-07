«Чорноморнафтогаз» вимагає прибрати БТР від магістрального газопроводу в Криму
12:30, 07 березня 2014Суспільство
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Державна компанія «Чорноморнафтогаз» (ЧНГ, Сімферополь) просить владу допомогти прибрати вогневі точки біля магістрального газопроводу високого тиску неподалік від Армянська (північ Криму), повідомила УНІАН прес-секретар голови правління компанії Ельвіда Іслямова.
ЧНГ просить прибрати зброю подалі від газопроводу
За її словами, ось вже кілька днів люди із зброєю порушують охоронну зону (200 метрів) газопроводу Червоний Чабан - Джанкой діаметром 720 мм.
Так, гранатомети і міномети розміщені за 50 метрів від осі газопроводу, а за п'ять метрів від неї розташований укопаний в ґрунт бронетранспортер.
Озброєні люди не пускають співробітників компанії до охоронної зони «труби», заявляючи, що територія замінована.
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