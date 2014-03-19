Охоронці Майдану не пропускають кореспондента УНІАН через Інститутську

Кілька людей вимагають показати вміст рюкзака. Після того, як кореспондент УНІАН відмовився це зробити, ці люди заявили, що не пропустять його вниз, на Майдан Незалежності, оскільки в Україні зараз, «воєнний стан, і тому всі повинні дотримуватися заходів безпеки».