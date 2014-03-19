Охоронці Майдану не пропускають кореспондента УНІАН через Інститутську
16:45, 19 березня 2014Суспільство
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Охоронці Майдану не пропускають кореспондента УНІАН через вулицю Інститутську до Хрещатика.
На Майдані продовжує залишатися самооборона / REUTERS
Кілька людей вимагають показати вміст рюкзака. Після того, як кореспондент УНІАН відмовився це зробити, ці люди заявили, що не пропустять його вниз, на Майдан Незалежності, оскільки в Україні зараз, «воєнний стан, і тому всі повинні дотримуватися заходів безпеки».
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