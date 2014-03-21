Уряд відкрив гарячу телефонну лінію з питань міграції громадян з Криму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, з усіх питань щодо міграції з Криму можна звертатися за телефоном: 0 800 507 309.

Міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак в ефірі «5-го каналу» заявив, що уряд і РНБО продовжують готуватися до міграції всередині країни.

«Ми маємо відповідні рішення, ми готові до різних сценаріїв. Маємо окремий план для сімей військовослужбовців, окремо для людей, що мають родичів і хочуть переїхати. Є окремий план, який передбачає міграцію людей з Криму за межі країни», - повідомив міністр.

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За його словами, позиція українського уряду щодо півострова Крим є простою і зрозумілою: Крим – це українська територія, тимчасово захоплена окупантами, а жителі півострова – громадяни України.

«Громадяни України, які живуть на території Криму, незалежно від того, чи їм вручили паспорти інших країн, залишаються громадянами України. Хочу наголосити, що для українського Уряду всі кримчани мають права громадян України. І крапка», – наголосив Семерак.

Він підкреслив, що український уряд визнає зобов’язання перед своїми громадянами в Криму, зокрема це стосується виплати пенсій.

«Рахунки Держказначейства на півострові заблоковані бандитськими угрупованнями Криму. Проте український уряд знайшов способи виплачувати своїм громадянам пенсії, хоча, така можливість і не для всіх доступна», – зазначив Семерак.