СБУ в Одесі затримано озброєних диверсантів

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Група планувала здійснити збройний напад на військову частину, дислоковану в Одеській області, та заволодіти вогнепальною зброєю. Зловмисники також планували залучити до протиправної діяльності до ста підготовлених осіб із досвідом військової служби або участі у бойових діях.

Головним завданням диверсантів була дестабілізація соціально-політичної ситуації в Одеському регіоні, організація масових заворушень сепаратистської спрямованості. Для створення резонансу у ході масових мітингів планувалась захоплення адміністративних будівель, насильство над цивільним населенням, опір представникам влади із використанням зброї та вибухових речовин.

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Керівник групи з дотриманням заходів конспірації здійснював контакти з представниками російських спецслужб в АР Крим.