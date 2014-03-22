СБУ в Одесі затримано озброєних диверсантів
22 березня ц.р. Службою безпеки України в Одесі затримано злочинну диверсійну групу у складі чотирьох осіб, озброєну автоматами АКС-7,62 та пістолетами.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Група планувала здійснити збройний напад на військову частину, дислоковану в Одеській області, та заволодіти вогнепальною зброєю. Зловмисники також планували залучити до протиправної діяльності до ста підготовлених осіб із досвідом військової служби або участі у бойових діях.
Головним завданням диверсантів була дестабілізація соціально-політичної ситуації в Одеському регіоні, організація масових заворушень сепаратистської спрямованості. Для створення резонансу у ході масових мітингів планувалась захоплення адміністративних будівель, насильство над цивільним населенням, опір представникам влади із використанням зброї та вибухових речовин.
Читайте такожСБУ затримала лідера сепаратистського «народного ополчення Донбасу»
Керівник групи з дотриманням заходів конспірації здійснював контакти з представниками російських спецслужб в АР Крим.