СБУ в Одесі затримано озброєних диверсантів

20:05, 22 березня 2014
Суспільство
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22 березня ц.р. Службою безпеки України в Одесі затримано злочинну диверсійну групу у складі чотирьох осіб, озброєну  автоматами АКС-7,62 та пістолетами.

Одеса, гвинтівка, диверсанти / СБУ

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Група планувала здійснити збройний напад на військову частину, дислоковану в Одеській області, та заволодіти вогнепальною зброєю. Зловмисники також планували залучити до протиправної діяльності до ста підготовлених осіб із досвідом військової служби або участі у бойових діях.

Головним завданням диверсантів була дестабілізація соціально-політичної ситуації в Одеському регіоні,  організація масових заворушень сепаратистської спрямованості. Для створення резонансу у ході масових мітингів  планувалась захоплення адміністративних будівель, насильство над цивільним населенням, опір представникам влади із використанням зброї та  вибухових речовин.  

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Керівник групи з дотриманням заходів конспірації здійснював  контакти з представниками російських спецслужб в АР Крим.

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