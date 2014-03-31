Польські експерти допоможуть Україні реалізувати реформи місцевого самоврядування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Зазначається, що делегація експертів на чолі з шефом Канцелярії Президента Республіки Польща Яцеком Міхайловскі, яка прибула сьогодні до Києва, обговорить з українськими урядовцями практичні питання проведення реформи місцевого самоврядування.

Домовленість про візит такої делегації та подальшу експертну підтримку реформи була досягнута під час нещодавнього візиту віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана до Польщі.

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«Треба мати переконання, що країна хоче реалізувати реформу – тоді її можна запровадити швидко. З боку українського уряду має бути людина, яка разом з іншими міністерствами реалізовуватиме цю реформу. З польської сторони такою людиною буде міністр Марцін Сьвєнцицький – колишній президент столичного міста Варшава. Він також працював в уряді Тадеуша Мазовецького, який докорінно змінив Польщу», – зазначив Міхайловські під час зустрічі з журналістами в аеропорту «Бориспіль».

Він повідомив, що польські експерти залишаться й далі працювати в Україні. Спільно зі створеною при Мінрегіоні робочою групою вони будуть супроводжувати процес підготовки і впровадження реформи.

Разом з польською делегацією на Батьківщину повернулися також громадяни України – Леонід Надіжко і Вадим Лапко, які буди поранені у лютому під час подій на Майдані і проходили лікування у Польщі завдяки сприянню польського уряду.