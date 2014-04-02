Нелюдські умови і масові кричущі порушення у психлікарнях зацікавили ГПУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, відомством проведено перевірки додержання вимог законодавства щодо режиму, умов тримання лікування осіб, до яких судом застосовано примусові заходи медичного характеру у психіатричних закладах та у міжобласних центрах і відділеннях стаціонарної судово-психіатричної експертизи для ув’язнених МОЗ України.

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Як повідомили у Головному управлінні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів, перевірками виявлено численні порушення прав вказаної категорії осіб.

Зокрема, вони стосуються поміщення хворих до психіатричних закладів, додержання строків їх огляду, продовження, зміни та скасування примусових заходів медичного характеру, матеріально-побутових умов тримання, лікування, недостатнього фінансування, пенсійного та соціального забезпечення, залучення до трудової реабілітації тощо.

Так, у переважній більшості психіатричних закладів виявлено порушення щодо оформлення відповідних документів хворим особам, а саме паспортів громадян України, через що вони позбавлені права на отримання соціальної допомоги та пенсії. При цьому належні заходи щодо їх оформлення працівниками та керівництвом закладу не вживаються.

Також перевірками встановлено, що майже у кожній третій палаті відділень зі звичайним, посиленим та суворим наглядом психіатричних лікарень не створено належні умови для тривалого перебування людини. Немає необхідної кількості сантехнічного обладнання та меблів, зокрема, для зберігання особистих речей і засобів особистої гігієни.

Загалом за результатами виявлених порушень законів прокурорами внесено понад 70 документів реагування. На даний час до відповідальності притягнуто понад 50 службових осіб.

На усунення виявлених правопорушень Генеральною прокуратурою внесено документи реагування до Міністерства охорони здоров’я України та департаментів, які підпорядковані МВС.

Окрім цього, ініційовано питання щодо розробки МВС та МОЗ України у відповідності з вимогами вітчизняного законодавства міжнародних норм і стандартів спільних нових нормативно-правових актів, які регламентуватимуть організацію та забезпечення режиму тримання хворих, охорону приміщень і територій відповідних відділень, а також порядок виконання обраного судами запобіжного заходу у виді поміщення особи до психіатричного закладу.