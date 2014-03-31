Генпрокуратура скоротила свої витрати на 137 млн гривень - Махніцький

Про це повідомив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький, повідомляє сайт відомства.

За словами Махніцького, Генпрокуратура візьме активну участь у виконанні Закону «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні».

Для цього, як роз’яснив Махніцький, прокуратура переглянула статті своїх видатків напередодні внесення змін до Закону «Про державний бюджет України на 2014 рік».

За його інформацією, внаслідок оптимізації у штатній чисельності прокуратури буде загалом скорочено 2263 посади, а їхнє навантаження розподілено між рештою працівників.Читайте такожГПУ продовжить розслідування об’єктивно і неупереджено – Махніцький

Разом з тим, нагадав в.о. генпрокурора, на відміну від інших громадян та відповідно до вимог антикорупційного законодавства, прокурори не мають права займатися іншими видами діяльності, а відтак – отримувати додатковий заробіток.

У ході ухвалення антикризового пакета законів були також переглянуті видатки на утримання автомобілів у центральному апараті ГПУ. Відтепер кількість службових автомобілів, якими користувалося керівництво ГПУ, зменшиться на 8 одиниць.

«У Генпрокуратурі розуміють, що без службового транспорту виконання покладених законом функцій, особливо прокуратурами районного рівня, неможливе, тому питання про скорочення чисельності службових автомобілів на місцях вирішуватиметься пізніше», - заявив Махніцький.

Для економії бюджетних коштів також була скасована норма Закону «Про прокуратуру» щодо виплати грошової допомоги прокурорам та слідчим при виході на пенсію, що дозволить заощадити значні суми. Внаслідок цього суттєво зменшено відсоток на нарахування пенсій.Читайте такожГПУ: Встановлено особи "тітушок", які нападали на активістів Майдану

Окрім цього, скасовано норму щодо 50-відсоткової знижки на оплату комунальних послуг та інші пільги для прокурорських співробітників.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 27 березня ухвалила Закон “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”. Закон прийнято з метою збільшення надходжень до бюджету та удосконалення окремих положень Податкового кодексу України, а також необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету, та забезпечення соціальної підтримки громадян, виходячи з фінансових можливостей держави.