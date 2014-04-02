Оцінювачі просять владу не допустити скасування нового порядку оцінки майна Київ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне прохання було озвучене керівниками об'єднань оцінювачів, а також експертами в ході Всеукраїнського з'їзду оцінювачів України, що відбувся в середу в Києві.

Учасники з'їзду зазначили, що введення нового порядку оцінки (постанова Кабінету міністрів №231) призвело до позитивних змін на ринку, зокрема, запроваджені нововведення дозволили усунути масові випадки заниження вартості майна з метою зменшення оподаткування.

«Заниження відбувалося в дуже великих масштабах, тому уряд і прийняв рішення посилити контроль над цим видом діяльності і було прийнято постанову №23 от04.03.2013 року. Цією постановою вводилося посилення контролю з позиції держорганів», - сказав голова виконавчої ради «Асоціації оцінювачів України» Костянтин Черниш.

За його словами, після введення нового порядку оцінки, Фонд держмайна створив єдину базу звітів про оцінку, що дозволяє більш ретельно контролювати діяльність оцінювачів та відповідно - уникнути махінацій з заниженням оціночної вартості.

«У базі звітів, які веде Фонд держмайна вже зареєстровано понад 75 тисяч звітів про оцінку об'єктів. Велика частина, це вже здійснені операції з відчуження об'єктів нерухомості - це та частина звітів, яка вже контролюється, тому суб'єкти оціночної діяльності відносяться до своєї роботи більш відповідально і не допускають заниження вартості», - додав Черниш.

Разом з тим, він зазначив, що всі прогнози про виникнення колапсу на ринку нерухомості і величезних чергах до оцінювачів після введення нового порядку оцінки не збулися. «Ринок стабільно і стійко працює», - запевнив експерт.

Він також звернув увагу на те, що на ринку оцінки для цілей оподаткування вже зареєстровано близько 600 суб'єктів оціночної діяльності, які відкрили понад 850 представництв по всій Україні.

Цей факт, на думку президента «Асоціації оцінювачів України» Володимира Мироненко повністю спростовує всі заяви про нібито монополізації ринку оцінки. «Йдеться про монополізацію, але яка може бути монополізація при шестистах працюючих компаніях по Україні при тому, що ще є філії і представництва», - сказав Мироненко.

У свою чергу присутній на з'їзді член правління «Асоціації спеціалістів банківської оцінки України» Юрій Ковальський також позитивно оцінив новий порядок оцінки майна для цілей оподаткування, однак визнав, що в ньому є і негативні сторони.

«Насправді дійсно є деякі проблеми, є якісь недоліки. Приміром - 14 днів на роботу - це якесь обмеження особисто для мене незрозуміле. До того ж не зовсім чітко прописаний алгоритм проведення оцінки, але також є і позитивні моменти», - сказав Ковальський, зазначивши що найбільш значущі з них-створення реєстру звітів та посилення контролю за діяльністю оцінювачів.

«Ми будемо відстоювати свою точку зору, що 231-е постанова необхідно допрацьовувати, але його необхідно зберегти», - додав Ковальський. При цьому, експерт висловив думку про те, що вартість оціночних робіт не повинна знижуватися, так як це загрожує погіршенням якості відповідних послуг. «Я противник зниження вартості робіт. Мені здається, що за якісну оцінку потрібно платити нормальні, осудні гроші. Якщо вартість робіт буде падати - буде падати і якість робіт», - сказав Ковальський. В ході з'їзду також виступив президент Товариства фахівців з нерухомого майна України Олександр Рубанов.

Зокрема, він звернувся до противників нового порядку оцінювання з закликом до об'єднання зусиль для вдосконалення правил гри на ринку оцінки, які вже дали свій позитивний ефект. По завершенні з'їзду його учасники заявили про намір створити Громадський союз « Всеукранская Федерація оценщков України», а також підтримали звернення до в.о. президениа України Олександру Турчинову, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, Міністерству юстиції і Фонду держмайна з закликом не допустити скасування постанови Кабміну №231.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2013 року набрав чинності новий порядок оцінки майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, затверджений постановою Кабінету міністрів України №231. Учасники з'їзду прийняли резолюцію з проханням не змінювати правила гри і подали її в Мін'юст.