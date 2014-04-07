До Тернополя на реабілітацію прибули 42 члени команди корвета «Тернопіль»

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, під час зустрічі з керівництвом міста та області помічник командира корвета Олексій Кирилов передав на тимчасове зберігання до міської ради бойовий прапор Військово-морських Сил України, що перебував на щоглі корабля до останньої хвилини його захоплення.

Також моряки передали прапор Тернополя, що зберігався на кораблі, вимпели та відзнаки участі корвета в різних навчаннях і службах, реліквії з історії життя корабля та екіпажу.

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Представники мерії та моряки домовилися, що як тільки корвет буде повернуто до складу ВМС ЗС України, усі ці речі повернуть команді.

«Неодноразово тернопільські делегації їздили до вас на корвет. Ми завжди говорили, що корабель – це не лише метал. В першу чергу це – люди, екіпаж. Зараз для вас настали нелегкі часи, але ми, як підтримували вас, так і будемо підтримувати далі», – сказав заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра.

Від імені влади міста та усіх жителів краю він подякував команді корвету за їхню роботу та за їхню позицію і готовність до кінця оберігати власну державу.

Після зустрічі з владою міста та області моряків поселили в одному з санаторіїв області, де вони проходитимуть реабілітацію.

Заплановано, що згодом вони вирушать в Одесу для подальшого несення служби.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня, сили «Самооборони Криму» і російські військовослужбовці розмістилися на причальній стінці, прилеглій до місця стоянки корабля управління «Славутич» і корвета «Тернопіль». Вихід на територію причальної стінки був заблокований російськими військовослужбовцями. Вихід у море для українських кораблів перекрили судна розмагнічування РФ, на борту яких знаходилися автоматники. Після чого з баркаса на борт «Тернополя» висадилися близько 20 озброєних людей і почали штурм. Цього ж дня корвет був захоплений.

Українська сторона веде переговори з російською стороною про передислокацію корвета «Тернопіль» з території Криму.