Понад 2000 жителів Криму хочуть переїхати у Львівську область

Як повідомили УНІАН у департаменті соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації, 2166 жителів Криму виявили бажання тимчасово проживати на Львівщині, з них 1091 – дорослі, 1075 – діти. Кількість таких переселенців постійно збільшується.

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Станом на 8 квітня, у Львівській області вже влаштовано на тимчасове проживання 1444 переселенці. Більшість прибулих (близько 80%) - кримсько-татарське населення, з них понад 70% жінки і діти. Матерів, які виховують неповнолітніх дітей і мають право на соціальні виплати – 192 особи.