Стало відомо, де знаходяться гроші кримських вкладників "ПриватБанку"

Власник групи "Приват" Ігор Коломойський заявив, що гроші кримських вкладників "ПриватБанку" з півострова нікуди не вивозили.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Хороша новина для вкладників "Приват" банку в Криму. Днями записав велике інтерв'ю з Коломойським. Збирався на цьому тижні поставити, але там великий обсяг, все розшифрувати не встиг, але думаю, одне з порушених питань у інтерв'ю вимагає негайної публікації. Про долю вкладів у кримському відділенні "Привату", - зазначає він.

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"За словами Коломойського, всі кошти "Привату" та його вкладників в Криму зібрано зараз у центральному офісі банку в Сімферополі. $340 мільйонів опечатано в будівлі печаткою Ради міністрів Криму. Коломойський висловив побоювання, знаючи біографію Константинова та Аксьонова, як би замість $340 мільйонів, там завтра не виявилося 34. Причому в гривнях. Ось який об'єкт треба було б взяти вкладникам під охорону", - підкреслює Бутусов.

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Журналіст додає, що подивився прес-конференцію Путіна, під час якої він згадав Ігоря Коломойського.

"Думаю, що краще б Володимир Володимирович дав доручення своїм "спостерігачам" по Криму, щоб вони не "стибрили" нікуди ці сотні мільйонів. Бо пропадуть кудись гроші, а винним знову виявиться Фін-кель-штейн", - резюмує журналіст