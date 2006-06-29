Черновецький пропонує заасфальтувати газони

В Києві з метою розширення проїзної частини бульвару Лесі Українки з метою ліквідації транспортних заторів міська влада пропонує заасфальтувати газони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У зв’язку з тим, що мешканці прилеглих будинків наполягають на збереженні бульварної частини, розглядається варіант розширення дороги за рахунок знесення дерев та ліквідації газонів.

З метою вивчення думки киян з цього питання пропонується провести громадські слухання. При позитивному вирішенні мешканцями району питання знесення бульварної частини стане можливим провести реконструкцію бульвару Лесі Українки та вул. Кутузова від бульвару Лесі Українки до вул. Старонаводницької.