Кличко-молодший знову відклав своє весілля, пославшись на події в Україні - ЗМІ

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Володимир Кличко відклав весілля з американською актрисою Хейден Панеттьєр через кризову ситуацію в Україні.

Боксер і зірка телесеріалів "Герої" і "Нешвілл" почали зустрічатися в 2009 році, в травні 2011-го розлучилися, але з грудня 2012-го продовжили стосунки.

Про це за інформацією Washington Post повідомляє РИА Новости.

В жовтні 2013 року стало відомо, що американка з українцем заручені. У квітні 24-річна Панеттьєр в інтерв'ю Parade Magazine заявила, що "все, що відбувається в Україні, безумовно, впливає на спільні плани (з Кличком)", але додала, що у них ще є час".