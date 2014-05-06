Кличко-молодший знову відклав своє весілля, пославшись на події в Україні - ЗМІ
13:37, 06 травня 2014Суспільство
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Володимир Кличко відклав весілля з американською актрисою Хейден Панеттьєр через ситуацію в Україні.
Володимир Кличко скасував весілля, повідомляють ЗМІ / avto-polis.kiev.ua
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO Володимир Кличко відклав весілля з американською актрисою Хейден Панеттьєр через кризову ситуацію в Україні.
Боксер і зірка телесеріалів "Герої" і "Нешвілл" почали зустрічатися в 2009 році, в травні 2011-го розлучилися, але з грудня 2012-го продовжили стосунки.
Про це за інформацією Washington Post повідомляє РИА Новости.
В жовтні 2013 року стало відомо, що американка з українцем заручені. У квітні 24-річна Панеттьєр в інтерв'ю Parade Magazine заявила, що "все, що відбувається в Україні, безумовно, впливає на спільні плани (з Кличком)", але додала, що у них ще є час".
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