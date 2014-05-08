На Донеччині сепаратисти залишили дітей фактично без доступу до освіти та продуктів

09:10, 08 травня 2014
Суспільство
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У найскладнішій ситуації опинилися випускники 

REUTERS

На Донеччині майже 40 тисяч учнів не мають змоги ходити до школи. А півтори тисячі випускників, які мають за кілька тижнів складати іспити, - можуть утратити шанс цьогоріч стати студентами, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30. 

Понад півсотні шкіл довкола Словʼянська, у Краматорську та частково Маріуполі зачинені. У найскладнішій ситуації опинилися випускники. 23 травня вони мають писати українські перекази, а 3 червня – складати ЗНО, що є обовʼязковим для вступу до вишів.

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Ще складніша ситуація склалася з забезпеченням трьох інтернатів та дитбудинку на півночі Донеччини. Через блокпости на підʼїзді до Словʼянська не пускають у місто машини з продуктами для дітей.

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Тим часом, у самому Донецьку вирішили не залучати дітей до урочистостей девʼятого травня з міркувань безпеки. Вирішили убезпечити не лише дітей. Адміністрації торговельних центрів області вже повідомили, що на цих вихідних магазини зачинять, аби не приваблювати нападників. 

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