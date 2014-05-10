Україна відкриватиме фінал Євробачення-2014

"З одного боку, це так престижно - відкривати таке грандіозне шоу як Євробачення, а з іншого боку - дуже хвилююче. Але я сподіваюся , що № 1 стане для мене щасливим", - сказала Яремчук, коментуючі підсумки напівфіналу пісенного конкурсу, повідомляє 5 канал.

Всього за перемогу в фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2014 боротимуться представники 26 країн.

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Конкурсанти будуть виходити на сцену в такому порядку: Україна, Білорусь, Азербайджан, Ісландія, Норвегія, Румунія, Вірменія, Чорногорія, Польща, Греція, Австрія, Німеччина, Швеція, Франція, Росія, Італія, Словенія, Фінляндія, Іспанія, Швейцарія, Угорщина, Мальта, Данія, Нідерланди, Сан-Марино і Великобританія.