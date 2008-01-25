Азербайджан пропонує на третину завантажити Одеса-Броди

Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджану в Україні Талят Мусеїб-огли АЛІЄВ заявляє, що Азербайджан має можливість завантажити потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" в "аверсному" режимі і забезпечити постачання до 5 млн. тонн нафти на рік для переробки на ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.).

Про це він сказав під час зустрічі з міністром палива і енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, Ю.ПРОДАН під час зустрічі відзначив, що питання енергетичної співпраці в частині диверсифікації шляхів транспортування енергоресурсів розглядатиметься в Києві на черговому саміті з питань енергетичної безпеки в травні цього року, а також на саміті країн ГУАМ, проведення якого заплановане на червень в Тбілісі (Грузія).

«Диверсифікація постачань енергоресурсів, як елемент забезпечення енергобезпеки, є дуже важливою», - сказав міністр.

Обидві сторони відзначили, що співпраця в цьому напрямі і, зокрема, реалізація проекту Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ сьогодні підтримується на найвищому політичному рівні обома країнами.

Ю.ПРОДАН також додав, що до проведення Енергетичного саміту українська сторона надасть на розгляд Азербайджанській стороні розроблений проект Концепції загального Балто-Чорноморсько-Каспійського енерготранзитного простору.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня міністр палива і енергетики України доручив ВАТ «Укртранснафта» терміново проаналізувати пропозиції ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) щодо укладення договорів з транспортування нафти в "аверсному" режимі з використанням нафтопроводу "Одеса-Броди".

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» було задумано з метою диверсифікації постачань нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершено в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км., діаметр труби - 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитись про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямку. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямку.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з міста Броди до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.

За час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна одержала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.

НПК "Галичина" має проектну потужність з переробки 4,3 млн. тонн сирої нафти на рік, а "Нафтохімік Прикарпаття" - 2,6 млн. тонн на рік.