ЗМІ: У Київській області невідомі крали чорнозем з метою продажу за кордон

Його фасують по пакетиках і вивозять за кордон. Принаймні у цьому переконують тамтешні жителі. Місцева ж влада вивозу землі не бачила. Тепер кинулись і з'ясували, що ґрунт ледь не з-під носа вивозять невідомі люди. Земельні вали вздовж дороги ховають від людського ока те, що відбувається за ними, а там із поля активно вивозять чорнозем, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Земельною справою зацікавилася місцева самооборона. Техніку заблокували та викликали міліцію. Охорона громадського порядку для подальшого зʼясування ситуації опікуються екскаваторами, бульдозером і двома тутешніми охоронцями, що заховалися у вагончику. Чоловіки запевняють, що на роботу влаштувалися за оголошенням. За 130 грн на добу вони охороняють техніку і не цікавляться, хто возить землю і куди.

Читайте такожПід Києвом невідомі зі зброєю, символікою ПС і георгіївськими стрічками захопили базу відпочинкуМасово вивозити чорнозем з тутешнього поля почали ще минулої осені. Про це розповідають люди, що неподалік поралися на городі. Навесні роботи активізувалися. Кажуть, що землю вивозять за кордон. Районне керівництво запевняє, що опитало відповідальні структури і зʼясувало, що тут господарюють невідомі люди.

За незаконне заволодіння ґрунтовим покривом передбачене позбавлення волі до трьох років або штраф до восьми з половиною тисяч гривень. Можна лише здогадуватися, на яку суму із поля вивезли чорнозем. Зауважимо, що неподалік від поля на трасі стоїть вантажівка із ґрунтом. За тонну правлять 100 гривень.