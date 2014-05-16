На сьогодні з Криму виїхало 4313 родин

Як передає кореспондент УНІАН, про це Денисова сказала під час Години запитань до уряду у парламенті.

Водночас міністр нагадала, що 16 березня у Криму відбувся так званий “референдум” і з 17 березня Крим не може отримувати кошти ні через банківську систему, ні через систему казначейського обслуговування або ж поштові відділення.Читайте такожБіженці з Криму проведуть з'їзд у Києві

Денисова підкреслив, що у Криму та Севастополі перебуває 2 млн 100 осіб, які знаходяться під захистом України.