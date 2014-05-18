У Харкові внаслідок падіння будівельного крану 1 людина загинула, 5 – постраждали
10:04, 18 травня 2014Суспільство
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У Харкові внаслідок падіння будівельного крану 1 людина загинула, 5 – постраждали.
У Харкові внаслідок падіння будівельного крану 1 людина загинула, 5 – постраждали
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, падіння будівельного баштового крану сталося вчора, 17 травня, о 20.09 на проспекті Людвига Свободи, 47, через сильні пориви вітру.
Кран впав на 2 продуктові кіоски.
Загинула жінка, яка на той момент перебувала біля одного з кіосків. Ще 5 осіб постраждали (4 жінок та 1 чоловік). Жінок було госпіталізовано до 4-ї лікарні, чоловік отримав медичну допомогу на місці і від госпіталізації відмовився.
Бійці ДСНС України провели рятувальні дії для звільнення постраждалих з-під завалів та розбору металевих конструкцій.
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