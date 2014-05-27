Донецькі бомбосховища не готові до захисту людей

«У нас є бомбосховища на великих підприємствах і в лікарнях, але вони не зовсім готові до прийому людей, тому що протягом 20 років ми не звертали на них уваги», - заявив мер.

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За його словами, в бомбосховищах можна перебувати, проте вони «не до кінця пристосовані для захисту від ядерної зброї, тобто система повітря в них майже не працює», повідомляє "Сьогодні".

Нагадаємо, у Донецьку триває активна фаза антитерористичної операції, яка почалася після того, як озброєні терористи захопили аеропорт. Вчора була чутна стрілянина біля житлових будинків, люди почали шукати бомбосховища.