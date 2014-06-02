Під Києвом злодії розібрали рейки і пустили під укіс локомотив

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В суботу ближче до вечора поїзд рухався по залізничній колії, які використовуються вкрай рідко. Потяг перевозив два порожні вагони з Яготина на цукровий завод до сусіднього Згуровського району. Машиніст локомотива в останній момент помітив людей, які порпаються на рейках, він почав сигналити і різко вдарив по гальмах. Локомотив частково зійшов з рейок, а вагони залишилися на колії.

«Залізничники викликали міліцію й на місце пригоди терміново виїхали правоохоронці. Завдяки машиністу локомотив вчасно зупинився, оскільки далі полотно було без рейок. Ще б півметра і потяг звалився б у глибокий яр», - повідомив речник Київської обласної міліції Микола Жукович.

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По гарячих слідах міліція наздогнала білу «Газель». В кузові знайшли розрізані рейки, інструменти для різання металу. Затримані четверо чоловіків, які планували здати викрадене до пункту прийому металу. Зловмисникам загрожує до 5 років в'язниці, їм також доведеться оплатити підняття локомотива на рейки.