Псевдомінер з Волині отримає шість років позбавлення волі

Як передає кореспондент УНІАН, невідомий 1 червня близько 20:00 повідомив до швидкої допомоги, що в підвалі лікарні Луцька вибухівка.

Невідомий не повідомив, що у підвалі якої саме лікарні знаходиться небезпечний пристрій. Тому з Волинської обласної лікарні, Луцької міської клінічної лікарні, Волинської обласної дитячої лікарні, пологового будинку міста евакуювали пацієнтів та медперсонал. Обшукавши приміщення, експерти не знайшли вибухового пристрою.Читайте такожУ Києві анонім «замінував» будівлі Верховного Суду, ГПУ та Мін'юсту - міліція

2 червня у прес-службі волинської міліції повідомили, що дзвінок про замінування зробив 22-річний житель Ковельського району Волинської області. У поясненнях він зазначав, що був п’яний.

За даним фактом міліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.