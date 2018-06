У СБУ, виявляється, немає жодних претензій до Могилевича

Служба безпеки України не проводить жодних слідчих дій щодо діяльності в Україні взятого під варту в Москві кримінального авторитета Семена МОГИЛЕВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«На сьогоднішній день СБУ не розслідує жодної кримінальної справи проти МОГИЛЕВИЧА», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Вона також додала, що СБУ не проводить проти нього оперативно-розшукових дій.

Як повідомляв УНІАН, С.МОГИЛЕВИЧ був затриманий 23 січня в Москві одночасно з власником мережі парфумерних магазинів "Арбат Престиж" Володимиром НЕКРАСОВИМ. За даними правоохоронних органів, вони обидва є фігурантами кримінальної справи про несплату податків в особливо великому розмірі.

С.МОГИЛЕВИЧ відомий у кримінальних колах Росії та зарубіжжя як "Дон Сіменон" і "Людина з сімома обличчями".

Спецслужби багатьох країн розшукували його впродовж кількох десятиліть. У нього декілька громадянств. С.МОГИЛЕВИЧ кілька разів змінював прізвища і в даний час його офіційним прізвищем є "ШНАЙДЕР".

С.МОГИЛЕВИЧУ 61 рік, він родом з Києва. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов`язаний з люберецьким угрупованням, а згодом із сонцевським угрупованням. Двічі був судимий у Росії. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. У середині 1990-х придбав частку в "Інкомбанку".

Перебуває в списку людей, яких розшукує ФБР, за можливу участь в махінаціях з акціями YBM Magnex International, Inc., що коштувала інвесторам компанії 150 млн. доларів. У США С.МОГИЛЕВИЧА обвинувачують також у рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей.

У 1998-1999 роках через рахунок в Bank of New York, що належав С.МОГИЛЕВИЧУ, пройшло 10 млрд. доларів. У США та Ізраїлі підозрюють, що гроші пішли на фінансування транспортування зброї і наркотиків. У дослідженні на замовлення американського National Institute of Justice говориться, що С.МОГИЛЕВИЧ контролює мережу повій у нічних клубах Будапешта і Праги.