Горлівська міськрада підготувала захисні споруди для населення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськради, мешканці міста проінформовані про наявність у Горлівці захисних споруд.

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У повідомленні наголошується, що за дорученням міського голови Євгена Клепа в Горлівці була проведена інвентаризація захисних об'єктів і відібрано 43 споруди, які після відповідної підготовки, придатні для укриття населення в разі загострення ситуації в місті. Дані споруди можливо використовувати для укриття населення на випадок ведення бойових дій із застосуванням стрілецької зброї.

При цьому в прес-службі підкреслили, що «на сьогоднішній день в Горлівці немає необхідності у використанні захисних споруд».

Для відома мешканців Горлівки міськрада надала перелік захисних споруд і підвальних приміщень, які можна використовувати в разі необхідності.