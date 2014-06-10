Синоптики обіцяють зниження температури та дощі до кінця тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Цей тиждень і початок наступною не повинні принести якихось несподіванок у плані небезпечних природних явищ. Температурний режим буде досить помірним, а показники пожежної небезпеки низькими», - сказав Кульбіда.

За його словами, у вівторок в більшості областей України пройдуть невеликі дощі. На Прикарпатті, а також у Хмельницькій, Вінницькій і Одеській областях очікується град і посилення вітру до 20 м/с, а в Криму, Донецькій і Луганській областях буде суха і спекотна погода. Максимальна температура повітря досягне 31-33 градусів, у решті регіонів - 24-29 градусів вище нуля.

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Упродовж 11-12 червня короткочасні грозові дощі будуть локальними, але пройдуть практично на всіх території країни, окрім західних областей. Температурний режим знизиться на 4-5 градусів, таким чином, максимальна температура становитиме 19-25 градусів на всій території України і лише на Закарпатті підніметься до 30 градусів, повідомив Кульбіда.

13-16 червня, за оцінками Укргідрометцентру, збережеться така ж нестабільна погода, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами при помірній температурі — вночі 11-16 градусів, вдень 20-25 градусів тепла.