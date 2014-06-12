Міносвіти рекомендує школам з вересня перейти на семестрову систему

Міністерство освіти і науки України рекомендує в 2014/2015 навчальному році організувати заняття в школах за семестровою системою.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, посилаючись на лист МОН від 11.06.2014 р. № 1/9-303 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року".

В повідомленні зазначається, що І семестр – з 1 вересня до 26 (і до 27 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня, а ІІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня.

Читайте такожМОН рекомендує вчителям на Донбасі атестувати учнів за річними оцінками

Канікули рекомендують провести в такі терміни: осінні - з 27 жовтня до 2 листопада; зимові - з 29 грудня до 11 січня; весняні - з 23 до 29 березня.

У повідомленні сказано, що, як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), основної (1-8 червня) і старшої (22-28 травня) школи.

У 2014/2015 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Читайте такожМіносвіти планує публікувати свій бюджет онлайн

Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.

Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів 10 – 11 червня, 11-х класів – 30-31 травня.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.