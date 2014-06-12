У Харкові хулігани поламали сотні домофонів електрошокером

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора КСП «Харківміськліфт» Анатолія Кандаурова, зловмисники вивели з ладу домофони вчора, 11 червня.

За його словами, перший дзвінок зі скаргою поламаний на домофон надійшов близько 10:00, а невдовзі такі дзвінки почали надходити масово. Як було встановлено, невідомі люди за допомогою звичайних електрошокерів виводили з ладу електронне обладнання замково-переговорних пристроїв.

«Як розповіли очевидці, під'їжджала машина, чоловік пробігав по всіх під'їздах, стрибав назад у машину, яка тут же виїжджала. Причому робили це без розбору, навіть у будинках ОСББ, ЖК, ЖБК. У результаті двері під'їздів виявлялися заблокованими. Наша електрослужба і механіки оперативно виїжджали, щоб вимкнути живлення і розблокувати двері», - зазначив Кандауров.

За його словами, до правоохоронних органів були подані відповідні заяви, а також передані записи камер відеоспостереження.

Як зазначив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков, збитки склали понад 200 тис. грн і за даним фактом буде порушено кримінальне провадження. Найбільш постраждалі райони – Фрунзенський, Орджонікідзевський, Московський, Дзержинський, частково Ленінський.

«Судячи з усього, це була спланована акція. У нас є підозра, що її провели домофонні компанії, які раніше обслуговували це устаткування. Як відомо, з 1 лютого воно було передано на обслуговування КСП «Харківміськліфт», і протягом цього періоду часу ми бачили, що представники домофонних компаній дзвонили людям, розсилали повідомлення, щоб абонплату перераховували їм. Але на сьогоднішній день 180 тис. абонентів роблять оплату не цим компаніям, а «Харківміськліфту». У травні обсяг абонплати значно виріс порівняно з березнем. Очевидно, це дало зрозуміти домофонним компаніям, що кошти на їхні рахунки в колишньому обсязі надходити вже не будуть. Тому вони і провели таку «акцію». Можна сказати, війна йде сьогодні. Але ми будемо вживати всі заходи, щоб нормалізувати ситуацію», - зазначив Нехорошков.

У міськраді запевнили, що пошкоджені домофони будуть поступово відновлювати. Для мешканців тих під'їздів, де домофонне обладнання зараз не працює, абонплата за цей період нараховуватися не буде. Також вирішується питання, щоб надати допомогу у відновленні домофонів у будинках ОСББ, ЖК, ЖБК.

При «Харківміськліфті» також створюється група помічників міліції, які почнуть стежити за збереженням комунального майна – домофонів, ліфтів, світильників.

Довідка УНІАН. Всього в Харкові в будинках комунальної форми власності встановлено 7,5 тис. домофонів.