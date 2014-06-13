На Донеччині в результаті вибуху на шахті загинули 7 гірників, доля двох залишається невідомою
На шахті в Донецькій області, де напередодні стався вибух, виявлено тіла 7 гірників, доля ще 2 гірників залишається невідома.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 7 год. 13 червня знайдено тіла 7 загиблих гірників, доля 2 гірників невідома, пошуково-рятувальні роботи тривають», - йдеться в повідомленні.
До робіт залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
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На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.
Як повідомлялося, у м. Кіровське Шахтарського району на шахті ТОВ «Гранд – інвест плюс» 12 червня о 03.39 на глибині 300 метрів стався вибух газоповітряної суміші з обрушенням гірничої маси, внаслідок чого під завалом опинилося 9 гірників.