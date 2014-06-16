У Слов'янську перестали працювати лікарні

Про це повідомила виконуюча обов'язки заступника голови - директора департаменту охорони здоров'я Донецької обласної госадминистраци Олена Петряєва, сообщиет "Сьогодні".

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За її словами, найбільш важка ситуація в області зараз у Слов'янську. Там довелося евакуювати і закрити майже всі медичні установи. "Частково працює лише міська лікарня ім. Леніна, де розташовані приймальні пункти надання першої допомоги. Дуже важка ситуація з машинами швидкої допомоги - вони зараз не виїжджають на виклики, тому що їх просто немає чим заправити. Найближча заправка, де є паливо, знаходиться в Краматорську". - сказала вона, уточнивши, що туди машини швидкої не випускають.

"Амбулаторна допомога дуже обмежена, і вона надається тими медиками, які ще працюють в Слов'янську. У лікарні ім. Леніна є невеликий прийом, але більша частина лікарні евакуйована в сусіднє місто Миколаївка", - сказала Олена Петряєва, зазначивши, що там зараз розташовується хірургічне та травматологічне відділення, куди доставляються хворі після надання першої допомоги.